Chapelle-lez-Herlaimont : Bruno Scala prêt à saisir le Conseil d’État si ses mandats dérivés venaient à lui être retirés

Un an après son éviction, le moral de Bruno Scala n’est pas au beau fixe. Alors qu’il fait profil bas depuis un an, en attendant que le Conseil d’État statut sur la situation, il doit encore faire face à des décisions de la majorité en place. Comme il y a un an, il se tient prêt à partir en recours si une décision venait à le destituer de ses mandats dérivés.

”J’ai vu à l’ordre du jour du conseil communal que la majorité s’attaquait désormais à mes mandats dérivés. J’ai pourtant été reçu par la commission de vigilance du PS qui m’a donné le statut de lanceur d’alerte. Je ne suis donc pas exclu du Parti Socialiste et ne peux donc pas être démis de mes fonctions. Je constate donc qu’une fois de plus, le PS de Chapelle est antidémocratique et doit être rappelé à l’ordre par un membre de l’opposition pour ne pas prendre une décision contraire au règlement d’ordre intérieur du conseil communal et le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation”, confie Bruno Scala (PS).

Bien que les points aient été reportés, Bruno Scala craint qu’ils ne reviennent à l’ordre du jour. Il a donc pris contact avec son avocat, Maître Uyttendaele, afin de se préparer à toute éventualité. “J’ai contacté mon avocat et je ressaisirai la commission de vigilance du PS mais également le président de la Fédération PS de Charleroi pour leur expliquer la situation et relancer une procédure judiciaire”, confirme Bruno Scala. “Je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi les démarches de destitution de mes mandats dérivés sont lancées maintenant ni pourquoi seuls certains d’entre eux sont visés par la majorité. Je pense que les points seront votés un jour ou l’autre et, quand ça sera le cas, j’irai à nouveau en recours au conseil d’État.”

Un an après le début de l’affaire Scala, le dossier est donc encore loin d’être bouclé. Les élections sont cependant toutes proches à Chapelle-lez-Herlaimont. Élections sur lesquelles Bruno Scala n’a pas encore tranché sur son avenir politique. “J’attends que le Conseil d’État remette sa décision avant d’en prendre une à mon tour”, conclut Bruno Scala.

Pour rappel, le conseiller Bruno Vanhemelryck (AC) avait demandé la suppression des deux points visant les mandats dérivés de Bruno Scala. Le bourgmestre, Karl De Vos (PS), nous avait alors confié qu’il faisait confiance à sa Directrice Générale. Finalement, les points ont été reportés mais pour combien de temps ?