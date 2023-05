Les unités spéciales de la Zone de Secours Hainaut-Centre en démonstration (Vidéo)

Le GRIMP (Groupe Recherche Intervention Milieu Périlleux), l’USAR (Unité Sauvetage Appui Recherche), la CET (Equipe Extraction Victime), les plongeurs, la CMIC (Cellule Mobile Intervention Chimique), le RPAS (Drones), l’ART (Sauvetage Animal), la CMIC (Cellule Mobile Intervention Chimique) et le SSOps (Soutien Sanitaire Opérationnel) étaient ainsi en démonstration ce mercredi.

Les Unités Spéciales de la zone de Secours Hainaut-Centre étaient en démonstration à Strépy-Thieu. ©Thomas Donfut

Le RPAS, unité spéciale de drones, était bel et bien présent. “Les drones ont déjà prouvé à maintes reprises leur utilité lors d’une intervention d’ampleur”, explique le Capitaine Thomas De Paepe de la caserne de La Louvière. “Pour donner un exemple concret, ils ont été utilisés lors de l’incendie de l’église des Récollets à Binche et lorsqu’on a montré des images à des pompiers qui étaient présents sur place depuis le début de l’intervention, ils nous ont dit être surpris et qu’ils voyaient les choses différemment. Dans des cas comme celui-là, les drones peuvent donner une image globale, en hauteur et avec très peu de moyens. Auparavant, pour avoir une telle image, il fallait demander à l’hélicoptère de la police fédérale de survoler l’endroit. Ils peuvent également être utilisés lors d’incendies dans des usines par exemple. Une fois que les images parviennent au poste de commandement, celui-ci peut déployer ses effectifs en fonction des images analysées.”

Venus spécialement d'Irchonwelz, dans la région d'Ath, des jeunes étudiants de l'institut Technique Renée Joffroy ont pu découvrir que le métier de pompier ne consistait pas seulement à éteindre des incendies. "Dans les films, on ne voit les pompiers que lorsqu'ils sont dans des incendies mais en vérité, ils sont utiles tout le temps", nous précise une des élèves qui se destine à des métiers liés à la sécurité, l'option qu'elle a choisie dans son école.