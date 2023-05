Marche-lez-Ecaussinnes : un an de prison avec sursis pour avoir tiré un coup de feu en direction de l’auto de son beau-frère

Cédric tente, tant bien que mal, de reprendre contact avec la mère de ses enfants. Il se dit qu’elle est peut-être chez sa mère, où vit Jordan. Quand il débarque dans la maison, Jordan cuve dans le divan.

Cédric se saisit du téléphone de son beau-frère. Il espère que sa compagne répondra cette fois. Après trois tentatives de déverrouillage, le téléphone se bloque. Jordan se réveille, il est furieux. Une dispute éclate et réveille la mère de famille, qui descend afin de séparer les deux hommes.

Pas de tentative de meurtre

Jordan se saisit d’une arme de chasse. Le canon blesse Cédric à la tempe. Ce dernier monte dans sa voiture, le visage en sang en raison d’une plaie qui nécessitera sept points de suture. Et puis, il entend un coup de feu et le pare-brise de sa voiture éclate en mille morceaux. Le coup de feu passe non loin de la tête. Toutefois, Jordan n’a pas été renvoyé devant le tribunal pour répondre d’une tentative de meurtre.

Le tribunal correctionnel a rendu son jugement dans cette affaire. Jordan est coupable de détention d’armes à feu, de stockage d’armes et de munitions, de port d’armes sans autorisation, de destruction d’un véhicule et de menaces. Il est condamné à une peine d’un an de prison, assortie d’un sursis simple de cinq ans.