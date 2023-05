Ce 23 mai en soirée, lors d’une opération, une équipe de l’Unité de Mobilité et de Sécurité Routière de la zone de police de La Louvière a ainsi contrôlé la vitesse d’un véhicule circulant à 99 km/h à la chaussée du Pont du Sart. Un peu plus tard dans la soirée, vers 00h00, une équipe d’intervention repère de nouveau le même véhicule à la chaussée Paul Houtart cette fois : il a manifestement une vitesse inadaptée, roule phares éteints et brûle un feu rouge.

Le conducteur est donc interpellé par nos services. Avisé de faits, le magistrat a privé le conducteur de sa liberté le temps des divers devoirs et a demandé un retrait du permis de conduire pour une durée de 15 jours. “Ce cas illustre parfaitement la nécessité des contrôles vitesse, quoique certains en pensent et en disent…”, a commenté la zone de police de La Louvière.