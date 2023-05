L’asbl louviéroise Ensemble Gno-Far recherche des nouveaux parrains pour que des petits Sénégalais puissent suivre une scolarité normale

Cette année, l’asbl a notamment distribué plus de 8 tonnes de riz, 250 kg de sucre, de lait en poudre etc. et ce de manière à, en plus d’améliorer leurs chances de suivre une éducation complète, d’améliorer leur cadre de vie. “Nous achetons toutes ces vivres directement là-bas. De cette manière, nous participons également à l’économie locale.”

Comme chaque année à la même période, l’asbl se met en “chasse” au nouveau parrain. “Parrainer un enfant revient à entre 65 euros s’il est dans l’enseignement public primaire à 220 euros par an pour un enfant en secondaire dans le privé. Chaque nouveau parrain s’engage lorsqu’il décide de se lancer d’ans l’aventure, pour une durée de huit ans. L’idée n’est, en effet, pas de faire des one-shots mais bien de suivre un enfant du début de sa scolarité au plus loin possible.”

Annie Tilmant et Jean-Luc Nef sont les pilotes de l’asbl en Belgique alors que Marie-Chantal Fena, qui vit au Sénégal, les guide sur le terrain. Cette dernière est en contact régulier avec toutes les familles et c’est elle qui cherche et trouve les enfants qui sont le plus dans le besoin.