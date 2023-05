Les écoles communales de Braine-le-Comte bientôt reliées au Wi-Fi

”L’installation du Wi-Fi dans les écoles communales de Braine-le-Comte reviendra à 35 000 euros inscrits à l’extraordinaire. La maintenance sur 48 mois reviendra quant à elle à 8 000 euros”, indique Olivier Fiévez, échevin en charge du Numérique (PS). “Ces installations seront réalisées dans le respect du plan de pilotage. Actuellement nous en sommes à la réalisation du cahier spécial des charges.”

Concrètement, la Ville a pour objectif d’installer un réseau propre à l’aspect pédagogique et un autre propre à l’aspect enseignement. Un projet qui aura de quoi satisfaire les enseignants qui doivent désormais familiariser leurs élèves au numérique. Comme tout projet, certains points ont tout de même fait réagir l’opposition comme l’aspect écologique pointé du doigt par le conseiller communal Eric Berteau (Ecolo). “Les nouvelles technologies entraînent une pollution électromagnétique qui n’est pas ressentie par la majorité des gens. Malgré tout, je n’ai pas vu de mesure prise pour les élèves étant électrosensibles. Des zones sont-elles prévues pour ces élèves ?”, se questionne-t-il.

Une idée que la majorité en place devra examiner avec les directions d’école afin d’étudier sa faisabilité. “Pour Hennuyères et Ronquières c’est tout à fait faisable de consacrer une zone aux élèves électrosensibles. Pour l’école d’Henripont, cela sera toutefois beaucoup plus compliqué”, répond Olivier Fiévez qui a également assuré, suite à une question du conseiller Yves Guévar (Ensemble), que les nouveaux modules des écoles de Steenkerque et Henripont auront également accès au Wi-Fi.