Les membres de l’asbl AmisMobil, regroupant des citoyens en situation de handicap, viendront déclarer leur amour lors du cortège du Goûter Matrimonial

Le cortège du Goûter Matrimonial prendra donc son départ de la gare d’Ecaussinnes à 14 heures. Une vingtaine de groupes le constitueront afin de se rendre à la Place de la Bassée pour la proclamation des mariages d’un jour. Pour ce faire, ils emprunteront l’avenue de la déportation, les rues Ernest Martel et de la Marlière, ainsi que la Grand-Place. Les AmisMobil seront de la partie cette année et seront bien décidés à déclarer leur flamme.

”Notre présence ludique dans le cortège a pour but de nous faire connaître et reconnaître. En tant que personne porteuse de handicap ou accompagnant une personne affectée par le handicap notre objectif en participant à cette fête folklorique est de sensibiliser au travers du handicap notre droit également à l’amour qui est une dimension dont bien des gens n’ont conscience”, confie Yann Tondu, membre des AmisMobil avant de poursuivre.

”Il est important que nous soyons visibles, reconnus et que la population comprenne que derrière nos différences, il y a des personnes capables de s’investir dans des projets publics, ludiques et professionnels. Nous invitons les citoyens à venir nous rencontrer et nous aider à communiquer notre joie de vivre et notre investissement pour faire en sorte que la personne porteuse de handicap ne soit plus une personne dont on doit avoir peur ou que l’on n’ose pas côtoyer. Je suis personnellement aveugle et il y a parmi notre groupe des personnes en chaise, des déficients visuels, auditifs ou mentaux. Chaque handicap est une force pour la personne qui le porte et, à Ecaussinnes, l’insertion des personnes porteuses de handicap a une place importante à occuper.”

En plus de réaffirmer leur besoin d’amour, les AmisMobil défileront également dans une remorque assez particulière… “Notre remorque, qui sera décorée et qui transportera notre sonorisation et des effets pyrotechniques, sera tractée par une voiture électrique. C’est également ce véhicule qui fournira l’énergie nécessaire à la sonorisation. Ce qui fera de notre groupe celui à l'empreinte Carbonne la plus faible”, conclut Yann Tondu.

Des amoureux du folklore à venir découvrir lors du cortège du Goûter Matrimonial.