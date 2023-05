L’Intermarché de Houdeng sera franchisé dès le 1er juillet : “L’inquiétude est toujours présente pour les employés”

Bien entendu, ils se doutaient que la franchisation de leur magasin était dans l’air mais ils n’en ont eu la confirmation que ce mardi, à l’issue d’une réunion entre Mestdagh et les syndicats. Les employés des magasins Intermarché d’Houdeng et de Chapelle-lez-Herlaimont vont devoir faire avec un nouvel employeur et ce dès le premier juillet. En larmes, Annie et Angélique, deux déléguées CNE employées à La Louvière étaient en larmes au micro de nos confrères de la RTBF ce mardi soir. “C’est le début d’une nouvelle aventure qui ne sera pas forcément plus facile”, ont-elles commenté dans un reportage diffusé au JT de 19h30.