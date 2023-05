Un obus retrouvé à proximité du Point d’Eau à La Louvière

Le trafic ferroviaire momentanément perturbé à La Louvière après la découverte d’un obus Le trafic des trains a été fortement perturbé dans la région de La Louvière en début d’après-midi, après qu’un obus y a été découvert sur un chantier dans la rue Edouard Anseele. Un périmètre de sécurité large de 150 mètres avait été établi autour de la zone après que l’alerte a été donnée, vers 12h30.

Peu après la découverte de l’obus, il a pu être désactivé par le SEDEE, Service d’Enlèvement et de Destruction d’Engins Explosifs de l’armée.

Les pompiers de La Louvière ont également été mobilisés de même que la police locale qui a établi le périmètre de sécurité.

Aucun trafic n’était possible entre La Louvière-Sud et la Louvière-Centre, avec des conséquences pour trois autres liaisons entre Turnhout et Binche, Charleroi et Luttre et La Louvière et Braine-le-Comte. “Le trafic reprend désormais normalement”, a assuré le porte-parole d’Infrabel, Frédéric Sacré, avertissant toutefois que des retards résiduels restent possibles à l’approche de l’heure de pointe.