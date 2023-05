Fort de ce succès, une seconde édition, les organisateurs avaient renouvelé l’expérience en 2021 sur le thème de La Louvière 2050. “Pour cette troisième édition, la thématique est “Ascenseur”. Elle permet des exploitations à plusieurs niveaux.” indique la Ville de La Louvière. “La volonté est de susciter l’écriture et d’inviter les auteurs et autrices à écrire une nouvelle.”

Le texte doit être rédigé en langue française. Dactylographié, il ne peut pas compter plus de 15 000 signes. Le texte doit être original et inédit. Le concours est ouvert à toutes les personnes qui ont plus de 18 ans (belges ou domiciliées en Belgique).

Les nouvelles seront examinées par un jury, présidé par l’écrivaine Ariane Le Fort et composé de personnalités de la vie culturelle louviéroise.

Un montant de 1 000 euros sera remis au premier nominé. Trois autres nominés recevront la somme de 250 euros.