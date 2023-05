Région du Centre : le patrimoine a de nouveau rendez-vous avec la création contemporaine grâce à la Biennale ARTour

Conjuguant art contemporain et patrimoine, la Biennale ARTour, parcours fédérateur faisant rayonner la région du Centre, a été créée en 1997 à l’initiative d’Eric Claus, chargé de projet arts plastiques à Central. Invariablement envisagée dans un esprit d’échange et de coopération, la programmation de chaque édition se développe autour d’une thématique inédite et inspirante, nourrissant l’enthousiasme des participants (artistes établis et talents émergents).