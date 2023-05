Sursis pour le CRIH à La Louvière : “On a trouvé une solution provisoire pour survivre mais ce n'est pas encore gagné”

Il y a quelques semaines encore, le Centre de référence et d’Intervention Harcèlement (CRIH) était aux abois. Leurs subsides attribués par le département Enseignement du gouvernement wallon diminués de 70 %, l’asbl était sur le point de mettre la clé sous la porte en juin. Alors que le dossier déposé auprès du département Santé du même gouvernement wallon traîne dans l’un ou l’autre bureau administratif, une solution provisoire a pu être trouvée. “Nous avons intégré le programme “psychologue de première ligne” du ministère fédéral de la Santé de Frank Vandenbrouck”, nous a confié David Plisnier, président de l’asbl. “Ce système va nous permettre de facturer une partie des prestations de nos psychologues à la manière d’un médecin. C’est une solution de bois de rallonge car cela ne concerne que les consultations et pour le reste des prestations, on ne touchera rien de plus.”