Alors que la piscine de Binche a pu rouvrir ses portes, celle de Soignies se fait encore attendre

C’est donc un chantier qui a vécu moult péripéties qui devrait prendre fin prochainement. La pénurie de matériaux a lancé cette série de mésaventures qui s’est rapidement prolongée. Le toboggan a ensuite dû être condamné puisqu’il n’était plus aux normes régionales. Chaudière et pompe à eau ont également dû être remplacées tout comme les luminaires et les panneaux acoustiques. L’objectif de la Ville étant de faire des économies d’énergie.

Au rayon des nouveautés, un système anti-noyade a été installé tout comme une mise à l’eau facilitée pour les personnes en situation de handicap. La ludothèque a désormais pu rouvrir ses portes au premier étage et le service Sport et Jeunesse a pu réintégrer le bâtiment. C’est désormais l’ouverture de la piscine en tant que telle qui est attendue et qui ne devrait plus trop faire attendre les citoyens. Patience donc…