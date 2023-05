Cette année encore, l’Administration communale a décidé de dédier une partie de son budget au budget participatif. “Il permettra la concrétisation de projets d’intérêt collectif, imaginés et réalisés par les habitants, pour les habitants” indique la commune de Seneffe dans un communiqué. “Le principe est simple : jusqu’au 31 juillet, les seneffoises et les seneffois, âgés de plus de 10 ans, sont invités à déposer leurs projets en remplissant un questionnaire disponible à l’accueil de l’Administration communale ou sur la plateforme en ligne “jeparticipe.seneffe.be”.”

Le sport, la culture, la solidarité ou encore l’environnement, tous les domaines sont concernés ! “Il n’y a qu’une seule condition : le projet doit être utile et accessible à tous. Après une étude de faisabilité réalisée par les services communaux, le comité de sélection, édifié lors de la première édition et constitué de citoyens, d’élus et d’agents communaux, sera chargé de valider les différents projets.”

Les projets retenus seront ensuite soumis au vote des habitants de Seneffe et ceux qui récolteront le plus de voix bénéficieront d’une subvention : jusqu’à 7.500 € et ce, jusqu’à épuisement de l’enveloppe budgétaire de 20.000 € prévue par la Commune.

Les projets lauréats pourront alors être réalisés par les citoyens participants. “C’est la troisième année consécutive que l’Administration confie son budget à ses citoyens”, explique le Collège communal. “Le budget participatif est un processus qu’il faut saisir, nous encourageons les seneffoises et les seneffois à déposer des projets pour s’approprier leur commune et qu’ils puissent pleinement s’impliquer dans son évolution. Depuis le lancement de la première édition, 11 projets ont émergé, offrant ainsi aux citoyens la possibilité d’exprimer leurs besoins et de participer activement à la réalisation de nouveaux projets d’intérêt général et collectif !”

Le règlement et le formulaire à remplir sont disponibles à l’accueil de l’Administration communale, sur la plateforme participative “jeparticipe.seneffe.be” ou sur le site de la Commune www.seneffe.be/budgetparticipatif.