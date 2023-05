Boucle du Hainaut : toutes les alternatives au projet d’Elia seront envisagées dans le rapport d’incidences environnementales

C’est le député binchois, Laurent Devin qui a entamé le lot d’interrogations en se demandant “où en était la procédure ? Quels acteurs allaient être consultés ? Est-ce que la Région flamande le serait également ? Est-ce que les alternatives de Revolht et des communes concernées seront examinées ? Est-ce que l’auteur de projet a étudié la possibilité d’un enfouissement total ? Et, enfin, quand sera terminé le rapport d’incidences environnementales (RIE) ?”

Le député sonégien lui a ensuite emboîté le pas rappelant que le conseil communal de Soignies a voté à l’unanimité une motion, la semaine dernière, demandant de voir les arrêtés signés par le ministre. “Le ministre joue depuis le début la carte de la transparence. Pourquoi n’a-t-il donc pas annexé les arrêtés à son communiqué de presse afin que l’on puisse en prendre connaissance ?”, se questionne-t-il. “Ils ne sont disponibles nulle part. Le conseil communal de Soignies de ce jeudi a d’ailleurs voté une motion, envoyée au ministre Borsus, afin d’obtenir ces arrêtés comprenant des éléments essentiels pour les citoyens. Quand les aurons-nous ?”

Des questions auxquelles le ministre a tenu à répondre. Il a commencé sa réponse en confirmant que les arrêtés avaient pu être signés le 19 mai dernier avant de poursuivre. “L’ensemble des documents sont rendus publics via un lien disponible sur le site du SPW. La procédure administrative pour rendre leur consultation publique a suivi son cours. Ils sont désormais bel et bien disponibles. L’administration en informera le demandeur et les collèges communaux des communes concernées”, affirme le ministre Borsus.

En ce qui concerne les pistes envisagées lors de la réalisation de l’étude d’incidences environnementales, le ministre a également été très clair : toutes les pistes seront envisagées mais aucune date de finalisation de cette RIE ne peut être donnée à ce stade. “L’auteur de projet envisage bel et bien toutes les possibilités. Le bureau d’études se chargera quant à lui d’analyser les différentes options et des alternatives technologiques possibles”, explique le ministre Borsus avant de poursuivre.

”L’auteur du RIE identifiera la possibilité d’un enfouissement total ou maximal de la ligne. Un tracé alternatif sera également envisagé. Notre volonté est de minimiser au maximum les impacts négatifs sur la santé des citoyens et des animaux. La suite des événements consistera en une consultation de la Région flamande et des autres instances visées par l’arrêté ministériel. Le contenu de la RIE sera ensuite notifié au demandeur qui désignera un bureau d’études agréé qui pourra évaluer l’incidence du projet ainsi que toutes les alternatives à ce dernier. Le délai de réalisation de cette RIE ne peut cependant pas être déterminé tant il dépend de facteurs technologiques et de l’ampleur du dossier”, conclut le ministre.

En attendant cette fameuse RIE, les citoyens désireux d’en savoir plus sur le projet peuvent se rendre sur le site du SPW pour consulter les arrêtés signés par le ministre.