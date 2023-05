La Louvière : les travaux du futur hôpital d'HELORA sur le site de Longtain vont bientôt debuter

Aujourd’hui, HELORA se donne les moyens de ses ambitions en posant des actions concrètes à la réalisation de cet objectif. À l’horizon 2030, HELORA souhaite ainsi construire 5 nouveaux hôpitaux pour y réunir la majeure partie des activités de ses 7 sites actuels. Pour mener ce projet d’envergure, les instances du réseau ont désigné un seul cabinet d’architectes. “À ce jour, aucun hôpital ou groupement hospitalier ne bénéficie de bâtiments pensés de la même manière et avec la même esthétique”, a communiqué le réseau Helora. “Ce sera donc une première pour un réseau de soins en Wallonie ! La volonté est de bâtir des infrastructures modernes et durables. Choisir un seul bureau d’architectes présente de multiples avantages. Il garantit notamment la cohérence architecturale intérieure et extérieure entre les différentes implémentations. La standardisation d’un maximum de fonctions telles que les chambres, les locaux de soins, les salles d’opération… permettront aussi une réduction massive des coûts de production en plus de faciliter l’évolution des patients et du personnel au sein des sites.”

Le personnel actif

Le personnel a d’ailleurs joué un rôle primordial dans la désignation des architectes. “L’expertise du personnel de terrain n’est plus à démontrer, c’est pourquoi il a été impliqué dans ce choix qui cristallise l’avenir de l’ensemble du réseau HELORA. Une centaine de personnes, tous profils confondus, a participé à cette réflexion.”

Suite aux échanges réalisés autour des projets remis, c’est celui du cabinet Archipelago et de ses partenaires (VK Architects + Engineers et Tractebel) qui a été retenu.

Début des travaux à Longtain

Inauguré en octobre 2022, le terrain du futur hôpital de La Louvière va prochainement opérer sa transformation. D’ici quelques semaines, les travaux débuteront avec les aménagements urbains et débuter le semis de plantations.

HELORA avait fait appel à un paysagiste afin d’imaginer un environnement vert, au cœur de cette future infrastructure, synonyme de la durabilité que les instances souhaitent insuffler dans l’ensemble des hôpitaux. Les riverains pourront ainsi profiter de ces nouveaux espaces qui se veulent être des lieux de partage et de biodiversité.

Durabilité

La durabilité sera au cœur du projet Helora. “Bien plus qu’un mot, c’est un véritable engagement ! HELORA veut assumer pleinement sa responsabilité socio-environnementale. Celle-ci passera bien sûr par les nouvelles constructions et aussi par son rôle majeur en termes d’emploi, de développement de soins et de services qualitatifs à la population sur son territoire… Au niveau infrastructures, HELORA sera exigeant quant aux aspects énergétiques, aux techniques de construction et à l’inscription harmonieuse de ses bâtiments dans leur environnement.”

Création du Logipôle

Une autre étape importante dans la construction du réseau HELORA : la création fin avril de l’intercommunale du Logipôle. “La Ville de Mons, de Saint-Ghislain, les communes de Frameries, Quaregnon, Colfontaine, Quévy, le CHUPMB, HELORA ainsi que 3 ASBL du Groupe Jolimont constituent les associés fondateurs.

À l’horizon 2027, un logipôle verra le jour sur le site de Geothermia à Mons. Il regroupera les activités des cuisines, blanchisseries et des magasins des hôpitaux HELORA et du CHUPMB. Cette structure publique permettra d’améliorer la qualité des produits et des services proposés, de réduire notre empreinte environnementale grâce aux énergies renouvelables présentes sur le site, de développer économiquement notre région et de créer des emplois.