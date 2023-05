Pas d'excès de zèle de la part de la police de La Louvière envers les cafetiers "mais il est vrai que les contrôles se sont intensifiés"

Ce mardi lors du conseil communal, le conseiller Plus Michaël Van Hooland a demandé des comptes au Collège concernant un "supposé zèle de la police avec de nombreux contrôles nuisibles pour le commerce et un certain manque de flexibilité dans l'interprétation du règlement. Cela aurait un impact sur la vie festive et pousse la clientèle à se rendre ailleurs qu'à La Louvière. Y-a-t-il une volonté de restreindre fortement la vie nocturne chez nous ? Ne craignez-vous pas que cela mette en péril la survie de ces établissements ?"

Les conseillers Manuela Mula (PS), Christian Baise (MR) et Annie Lecoq (PTB) se sont joints à la question d'actualité posée.

C'est le chef de Corps de la zone de police de La Louvière qui a répondu aux inquiétudes des conseillers. "Pour la zone de police de La Louvière, nous avons reçu, en 2022, 152 plaintes concernant des troubles dans des établissements HoReCa sur l'entité", a indiqué Eddy Maillet. "77 d'entre elle étaient liées à du tapage dont 15 place Mansart, 14 rue de Bellevue, 3 rue de Bouvy, 5 rue Guiot, 7 rue des Amours. Au niveau des PV, 30 ont été rédigés pour la place Mansart, 34 pour la rue de Bellevue et 51 pour la rue Guiot."

Voilà pour les chiffres. Mais a priori, l'impression d'une augmentation des contrôles ces derniers mois ne serait pas de l'imagination. "Avant le covid, les policiers qui travaillaient le week-end n'étaient pas spécialisés dans le règlement communal concernant l'HoReCA mais depuis septembre, on a mis en place des contrôles spécifiques une à deux fois par mois. Les tenanciers font preuve d'une certaine mauvaise fois car nous avons des contacts régulièrement avec eux et, quand on reçoit dix PV en deux mois, on doit s'attendre à des répercussions. On a notamment relevé un problème spécifique des établissements qui diffusaient de la musique amplifiée sur la voie publique. Nous avons eu une réunion constructive avec deux cafetiers récemment et un système va être mis en place pour éviter tout débordement sur le plan des nuisances en question. Concernant la situation de Mr Mrakha, il n'avait pas d'autorisation pour placer sa terrasse et on a constaté que l'année dernière, il avait déjà reçu un PV similaire."