Les deux protagonistes de cette affaire vivent dans le même immeuble. Le 17 décembre, vers 21h15, la jeune femme frappe à la porte de son voisin de palier. Elle est en larmes et se blottit contre son voisin, lui racontant, avec beaucoup de difficultés, qu’elle vient d’être violée.

Accroupie, en pleurs

La police interroge la jeune femme. Ils notent dans leur procès-verbal qu’elle est accroupie, en pleurs et semble être sous influence. Elle ne porte pas de petite culotte et il y a des traces de sang séché sur ses jambes. “Elle déclare qu’elle a bu et consommé de la cocaïne avec son agresseur, qu’il a tenté de lui attacher les mains avec un câble, qu’il a pris une machette et qu’il a découpé sa culotte en dentelles et qu’il s’est coupé à un doigt. Elle ajoute qu’il a utilisé des menottes”, raconte le substitut du procureur du roi.

Le suspect, qui vit dans le même immeuble, est privé de liberté et interrogé par la police, puis le juge d’instruction. il conteste les faits.

Des éléments objectifs

Le parquet confronte les déclarations de cette femme aux éléments objectifs de l’enquête. Le procureur précise qu’un morceau de la culotte a été retrouvé dans la poche du suspect. Des menottes et un câble ont été retrouvés dans son appartement. Le suspect a une coupure à un doigt. Selon le médecin légiste, c’est compatible avec un objet tranchant, comme une machette. C’est aussi son sang qui se trouve sur les jambes de la victime.

Beaucoup d’éléments convergent vers la culpabilité du prévenu. Toutefois, Me Berger conteste les préventions et réclame l’acquittement. “Ils se connaissent depuis longtemps et leur relation est chaotique. Les objets dont parle madame ont été retrouvés chez lui et il n’a pas tenté de les dissimuler, alors qu’il en avait le temps. Et puis, il arrive à couper la culotte de madame avec une machette, sans lui faire la moindre blessure, c’est prodigieux !” s’exclame l’avocat.

Une vengeance ?

Ce dernier ajoute que le médecin légiste n’a constaté aucune lésion vaginale. Pour lui, son client n’a pas forcé cette relation sexuelle. Selon son client, la plaignante souhaite se venger car le prévenu n’a pas voulu partager la cocaÏne.

Interrogé par le tribunal, le prévenu déclare qu’il n’y a pas eu de jeu sexuel avec entraves et que c’est la plaignante qui s’est saisie des menottes.

Jugement dans quinze jours.