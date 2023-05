Un caveau trop petit de 25 cm fait des remous à La Louvière : “la Ville est en tort et réclame encore des frais administratifs…”

Pour Xavier Papier (Plus), cet imbroglio n’est pas tolérable et il l’a fait savoir lors de la séance du conseil communal de ce mardi. “La famille a même dû faire appel à un avocat et à un expert qui a confirmé que la largeur n’était pas conforme”, a précisé le conseiller communal. “La Ville est donc clairement dans son tort et elle aurait dû vérifier ses dimensions avant de mettre le caveau à disposition. Mais la Ville, au lieu de jouer profil bas, réclame des démarches administratives inutiles à la famille en deuil. Pire, la Ville écrit à la famille en leur signalant qu’elle va lui rembourser la première concession et le prix du premier caveau mais en déduisant des frais administratifs et la location totale de l’année entamée dans le mauvais caveau. La Ville est en tort mais réclame ces frais à la famille qui n’a demandé qu’un caveau conforme…”

Plusieurs problèmes

En séance, Emmanuelle Lelong a répondu au conseiller en expliquant toute la démarche qui avait amené cette situation saugrenue bien que douloureuse pour la famille. “Nous avons collaboré avec la famille et avec l’expert pour résoudre le souci et il s’est avéré que plusieurs problèmes se posaient”, a expliqué l’échevine. “Tout d’abord, il s’est en effet avéré que des renforts avaient été placés à l’intérieur du premier caveau, le rendant moins large à l’intérieur alors qu’à l’extérieur, tout semblait correct. Nous allons investiguer au niveau des cahiers des charges pour vérifier ce qu’il en est.”

Le choix d’un cercueil américain, plus large qu’un traditionnel, constitue un autre souci dans ce cas-ci. “Les pompes funèbres auraient dû prévenir la famille que des problèmes auraient pu survenir. Nous réfléchissons à réglementer le type de cercueil qui peut être utilisé dans nos cimetières.”

Sur le plan administratif, l’échevine a rappelé que “tous les citoyens étaient traités de manière égale et nous allons évaluer la situation sur ce qui allait incomber et à qui par rapport à cette situation.”

Entre-temps, le défunt concerné dans cette histoire a été exhumé et placé dans un caveau qui, cette fois, correspondait bien aux dimensions exigées.