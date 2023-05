Une seconde rue scolaire pourrait voir le jour à Soignies

C’est en effet désormais au tour de la place Wauters, qui possède deux écoles, celles libre et communale des Carrières, de passer au système de rue scolaire. Depuis ce lundi 15 mai, le tronçon de la rue Général Henry, situé entre les rues Grégoire Wincqz et la place, n’est donc plus accessible aux voitures aux heures d’entrée et de sortie d’école. Concrètement, la rue sera fermée à la circulation entre 7h45 et 8h30 ainsi qu’entre 15h et 16h45 les jours de semaine. Le mercredi, les horaires seront quelque peu différents puisque la rue sera fermée plus tôt, entre 11h45 et 12h30.

Quid des endroits de stationnement pour les parents des élèves des écoles concernées ? La ville a tenu à les rassurer puisqu’un dépose minute existe à l’arrière de l’école libre. En plus de cela, deux parkings sont disponibles à Durobor et au pôle sportif. Les habitants de la rue Général Henry pourront quant à eux sortir de chez-eux, au pas, durant les heures de rue scolaire.

Un concept de rue scolaire qui se développe donc à Soignies où une phase de test est mise en place à la place Wouters depuis ce 15 mai.