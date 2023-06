Après avoir inauguré son premier espace sans tabac, la commune d’Ecaussinnes est bien décidée à développer l’initiative à d’autres endroits

C’est sous le slogan “je préfère souffler des bulles plutôt que de la fumée” que l’inauguration des espaces sans tabac de l’Espace Philomène s’est déroulée. La commune d’Ecaussinnes a pu bénéficier du soutien de Générations sans tabac et de l’observatoire de la santé pour mettre en place ses actions. “Il est primordial pour nous de créer des espaces non-fumeurs”, confie Véronique Sgallari. “Notre volonté est vraiment d’éviter la banalisation du tabac dont les effets néfastes ne sont plus à prouver. En plus de nuire à la santé, les mégots de cigarettes nuisent également à l’environnement en contribuant à sa pollution. Nous souhaitions donc vraiment débanaliser l’usage du tabac dès le plus jeune âge.”

Pour sensibiliser les jeunes, deux écoles pourront bénéficier pleinement des espaces extérieurs de l’Espace Philomène. “Nous travaillons avec l’école Odénat Bouton et Saint Remy pour sensibiliser dès le plus jeune âge. Les élèves peuvent alors profiter du potager pédagogique. Un espace petit fruitier, un pré fleuri ou encore des nichoirs permettront également d’œuvrer pour la biodiversité. L’espace se situe entre l’Espace Philomène et la maison de repos. Les résidents de cette dernière pourront ainsi pleinement venir profiter des aménagements mis en place”, poursuit Véronique Sgallari.

Un projet qui inclut donc les écoles, la maison de repos mais également les personnes atteintes d’un handicap. L’association des AmisMobil va en effet pouvoir également jouir de ces espaces. “Des aménagements sont spécialement conçus pour permettre aux personnes en chaise de venir profiter des lieux. Certains sujets sont tabous uniquement parce que l’on n’en parle pas. Nous voulons donc parler de tout et inclure tout le monde afin de ne laisser personne sur le côté”, explique Véronique Sgallari.

Un travail qui séduit visiblement les Ecaussinnois dont les retours étaient très positifs ce mercredi lors de la journée d’inauguration. Certains fumeurs ont d’ailleurs pu profiter des stands disponibles sur place pour tenter d’arrêter de fumer. Pour arrêter de banaliser l’usage du tabac plus efficacement, d’autres lieux sans tabac devraient voir le jour par la suite. “Notre volonté est de poursuivre l’initiative au niveau des maisons de jeunes, des crèches, des stades et d’autres endroits publics d’Ecaussinnes. En multipliant les endroits, nous pourrons vraiment avoir un impact sur les générations futures”, conclut Véronique Sgallari.

À noter que la grainothèque, désormais disponible également, permet d’aller encore plus loin dans cette volonté de faire prendre conscience des dangers du tabac dès le plus jeune âge. Cet espace voit d’ailleurs défiler des personnes de tout âge, bien décidé à créer leur petit potager à la maison. De quoi aussi faire naître des vocations !