Braine-le-Comte : Les Zygomatix accueillent des Belges et… Anne Roumanoff !

Le 4 octobre, c’est Pierre-Emmanuel, mieux connu sous le nom de “PE” qui foulera les planches brainoises avec son spectacle “PE raconte des histoires drôles”. Partout où il se produit, il affiche complet ! Le 30 novembre, place à un régional de l’étape : Freddy Tougaux ! L’humoriste du Centre viendra présenter son spectacle “Deux pour le prix d’un” : ça promet !

Le 13 décembre, c’est le grand retour de François Pirette dans la ville de ses débuts. Saviez-vous notamment que Madame Termolle a réellement existé et était brainoise. Le roi de l’humour belge proposera son tout nouveau spectacle “XYZ”.

Enfin, pour terminer cette salve de talents belges, c’est le jeune prodige Nicolas Lacroix qui terminera l’année 2023 en beauté le 14 décembre. Nom de son tout premier spectacle : “Trop gentil”. Les places partent déjà comme des petits pains pour celui qui, il y a quelques années encore, venait à la salle Baudouin IV comme agent de tournée des comédiens… Le voilà sous les projecteurs !

Et 2024 s’annonce bien, même très bien ! Un premier spectacle est ainsi annoncé : il s’agit du retour d’Anne Roumanoff avec un tout nouveau spectacle en avant-première en Belgique. Rendez-vous le 24 février pour découvrir ses nouveaux sketches.

”Vous l’aurez compris, il y en aura pour tous les goûts, tous les âges, toutes les bourses à Braine-le-Comte. C’est d’ailleurs ce qui fait l’un des points forts des Zygomatix : une petite salle et des petits prix malgré tout”, conclut Maxime Daye, programmateur. La billetterie est d’ores et déjà ouverte soit en ligne via www.zygomatix.be soit via l’Office du Tourisme de Braine-le-Comte (067/55.15.45).