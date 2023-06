La saison estivale rimera à nouveau avec Ruffus à Haulchin

On commence avec une nouveauté, les journées découvertes du domaine dès ce jeudi 1er juin et ce jusqu’au dimanche 25 où il sera possible de profiter du bar ouvert de 11 à 18h tous les jours, de faire un parcours didactique gratuit dans les vignes ou encore, les samedis et dimanches entre 12 et 15h, de se restaurer avec des bons petits plats comme des croquettes aux crevettes, du saumon fumé d’Écosse, du foie gras, des, ravioles de tourteau, des suprêmes de volaille, une assiette de 4 fromages ou encore des profiteroles. Le tout sans réservation.

Le deux juillet, pour la première fois au Domaine des Agaises, le spectacle Show must Go Wine organisé par l’Association des Vignerons de Wallonie et BXFM viendra poser ses valises le temps d’une belle soirée mêlant humour et musique. Eric Boschman sera de la partie de même que Freddy Tougaux, régional de l’étape et qui était déjà venu au Domaine des Agaises pour faire rire les gens. La chanteuse bruxelloise Gaëlle Mievis clôturera la soirée avec un set rempli d’énergie rock. Pour réserver, rendez-vous sur le site billetweb ou via la page Facebook de Ruffus en terrasse.

L’événement Ruffus en Terrasse reviendra quant à lui dès le 7 juillet. Au programme, trois week-ends festifs menés sur des rythmes disco, latino, des années 90' etc... La DJ Mademoiselle Luna sera de nouveau de la partie le 8 juillet tandis que les jeudis 13 et 20 juillet seront réservés aux filles avec, derrière les platines, DJ Valeeu. Une soirée spéciale fête nationale sera également organisée le 21 juillet.