Nouveau schéma de parking à La Louvière : “des ajustements sont prévus”

Depuis un peu plus d’un mois, la façon de se parquer à La Louvière a complètement changé. Fini le parking payant systématique dans l’hyper-centre, place désormais à une zone bleue généralisée et deux heures de parking gratuit. Seulement, nombreux sont les Louviérois pour qui la nouvelle politique pose quelques soucis comme ces habitants de la place du Trieu, évoqués par la conseillère communale Livia Lumia (PTB) lors de la dernière séance du conseil communal : “Cette place était auparavant complètement gratuite et se trouve désormais en zone bleue. Les riverains sont obligés de prendre une carte riverain mais pour diverses raisons, ils n’y parviennent pas. Or, la scan-car passe déjà dans leur rue et verbalise. De manière plus générale, je rencontre beaucoup de personnes qui se disent mal informées concernant la nouvelle politique de parking.”