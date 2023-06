Entre 10h et 18h, les participants auront ainsi l’opportunité de rencontrer en un seul lieu des clubs sportifs, associations, mouvements de jeunesse et opérateurs extra-scolaires de l’entité louviéroise. De quoi faire un choix parmi le panel d’activités proposées.

Ils sont en effet plusieurs à avoir répondu à l’invitation. Citons les écoles de danse ADT, Fusion’Art Center, Ellen Port, Dance in Progress, le Tai-Do Club Trivières, le Judo Club 2 Haine, l’ENL Synchro, le Badminton Club Louviérois, les Joyeux Turlutins, les P’tits Câlins, le Plan de Cohésion Sociale de la Ville et du CPAS de La Louvière, le Conservatoire de Musique, l’Académie de Musique et des Arts de la Parole René Louthe, le MILL, les Centres de Vacances, Dynarythmique, l’Atelier des rêves…

Les enfants pourront avoir une idée plus précise des activités proposées en participant aux animations et initiations prévues tout au long de la journée : ateliers circassiens, yoga, crossfit, psychomotricité, expériences scientifiques.

Le programme : 10h30 Tai-Do Club Trivières – Initiation ; 10h50 Souffle d’Inspiration – Animation théâtre ; 11h20 Club de tennis de table d’Houdeng – Initiation ; 11h40 Pré en Bulle – Démonstration et ateliers de cirque ; 12h20 ADT-École de danse – Démonstration de danses ; 12h40 All Stars La Louvière – Exercices de psychomotricité avec ballon : 13h Badminton Club Louviérois – Initiation ; 13h20 Conservatoire de Musique – Concert des élèves ; 13h40 Maison de la Laïcité – Expériences scientifiques et création artistique ; 14h Dynarythmique – Yoga ; 14h20 Kung Fu Chang – Initiation ; 14h40 Mill – Démonstration participative (sculpture) ; 15h Dance in Progress – Démonstration de danses ; 15h20 AG Junior La Louvière – Initiation (futsal) ; 15h40 École de Tambour d’Houdeng – Prestation d’airs de Gilles ; 16h Epic Fitness SRL CrossFit – Démonstration et initiation ; 16h30 Fusion’Art Center/Ellen port – Initiation danses (baby, kids) ; 16h50 Judo Club 2 Haine – Démonstration et initiation ; 17h10 Plan de Cohésion Sociale – Vies de couleurs (jeu de société géant).