Les élèves des différentes écoles de l’entité du Roeulx réunies lors du cross interscolaire (VIDEO)

Les élèves de cinquième et sixième primaires de l’entité du Roeulx se sont rassemblés au terrain de football ce vendredi matin pour participer au cross interscolaire de l’entité. Plus de 150 participants ont ainsi pu s’affronter lors de quatre courses d’environ un kilomètre. À l’issue de celle-ci, tous ont reçu une médaille. Les plus rapides d’entre eux ont également obtenu un trophée.