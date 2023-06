L’opposition brainoise s’inquiète de la participation des citoyens au budget participatif en cette fin de la phase de dépôt de projets

”Le taux de participation était malheureusement assez faible lors de la soirée de présentation du 11 avril. La remise des projets était fixée à ce premier juin. Mes questions se posent donc sur le nombre de projets rentrés tant sur le projet citoyen que sur le PCDR. Répond-il aux attentes du collège ? Et quel budget demandent-ils pour leur réalisation ?”, se questionne-t-elle.

Un état des lieux réalisé quelques jours avant la clôture des dépôts de candidature par l’échevin en charge du budget participatif, Olivier Fiévez (PS). “Le faible taux de participation est assez explicable et normal. À la différence de la soirée de lancement de la participation globale et citoyenne où de nombreuses personnes étaient présentes, ici on ne s’adresse pas aux 23 000 Brainois mais uniquement à ceux souhaitant déposer un projet à savoir un comité de quartier ou une personnalité juridique. On estime donc qu’un seuil de participation d’environ 3 % est tout à fait dans la normale”, répond-il.

Un faible taux de participation qui n’empêche en rien de soumettre un projet à la Ville. Il y a environ une semaine, aucun dossier de candidature finalisé n’était cependant déposé. “Trois projets ont été discutés lors de la dernière réunion de travail. Je sais que l’un d’entre eux ne sera déposé que l’an prochain. Ces chiffres ne correspondent pas encore aux attentes du collège. Nous savons tout de même que certaines structures vont déposer un projet. Les réunions ne sont là que pour ceux ayant encore des questions. Certaines de ces structures n’en ont tout simplement pas et ne s’y rendent donc pas”, conclut Olivier Fiévez.

L’échevin reste tout de même confiant. Il va d’ailleurs pouvoir désormais passer se pencher sur le nombre et la teneur des projets prochainement puisque la date limite vient d’être atteinte. Le succès ou non de ce premier budget participatif sera donc vite connu.