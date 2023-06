Deux jeunes Binchois vont ouvrir un burger bar à Binche : “On voulait proposer un concept de qualité qui n’existe pas encore par ici”

À la carte du Square, des chicken wings, des tenders, des meatballs mais surtout 16 burgers différents plus trois burgers “signature”. “Nous allons proposer un hamburger au bœuf de Wagyu, une viande japonaise bien connue des gourmets, un autre burger d’entrecôte coupée en fines tranches, car un burger n’est pas forcément fait de viande hachée, et un autre à la viande maturée. On mettra aussi à la carte un burger végétarien à base de champignons. Toutes les sauces seront maison et on se fournira en pain dans une boulangerie de la région.”

Pas un snack

Même si ce sont des burgers qui seront principalement à la carte, il s’agira bien d’un restaurant et non d’un snack. “Aujourd’hui, le burger n’est plus réservé qu’aux snacks. On en trouve même parfois dans certains restaurants étoilés. L’important est d’utiliser des produits de qualité. Ce genre de produit n’attire pas non plus que des jeunes. Lorsque, dans mon restaurant, je mets des burgers à la carte, ils en redemandent. Et pourtant, ma clientèle là-bas est plus âgée que ce qu’on vise à la base au Square et constituée d’habitués. Donc c’est un concept qui, potentiellement, peut attirer du monde.”

The Square portera le nom d’un endroit bien spécifique de Binche qui tient à cœur des deux jeunes entrepreneurs. “Lorsque nous étions jeunes, nous nous réunissions souvent à ce que l’on appelait le “square”, un endroit aujourd’hui privatisé qui se situe quelque part en centre-ville du côté de la rue des Brasseries.”

Si tout se passe bien, le nouveau restaurant, qui sera situé avenue Charles Deliège, dans l’établissement occupé anciennement par “l’Oliveraie”, devrait ouvrir dans le courant de l’été, au plus tard le 1er août.