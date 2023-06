Saison culturelle à Binche 2022/23 : Marianne James, François Pirette, Julie Zenati et Nicolas Lacroix au programme

Pour sa prochaine saison culturelle, le théâtre de Binche a réussi à mettre à l’affiche du beau monde et ce dès le mois de septembre et le passage, dès le 14 septembre, de Marianne James. L’ancienne membre du jury de la Nouvelle Star et chanteuse fantasque fera vibrer ses cordes vocales autant que celles des spectateurs dans un one-woman show musical.