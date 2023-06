La Louvière : la deuxième fresque de Leon Keer est terminée

Alors que sa première fresque louviéroise est déjà visible depuis quelques semaines en bordure de la friche Boch, l’artiste de renommée internationale Leon Keer vient de terminer la seconde. Elle est située à la sortie de la ville du côté de l’autoroute et représente un vase Boch en 3D. Elle vient s’ajouter aux déjà nombreuses fresques de streetart que compte l’entité louviéroise. “Notre volonté est d’augmenter le nombre de ce type d’œuvres dans la commune et pas seulement à La Louvière même”, nous a confié Jacques Gobert. “Nous voulons, en collaboration avec Centrissime, créer un parcours des différentes œuvres que l’on peut apercevoir chez nous et de continuer à développer le streetart. Cela plaît beaucoup aux Louviérois, surtout lorsqu’on touche à leur histoire comme c’est le cas pour Leon Keer ou celle du mineur à Strépy.”