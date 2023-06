La navigation interrompue aux abords du plan incliné de Ronquières suite à la chute d’une porte d’un ascenseur

La cause de cet incident serait la rupture d’un câble de la porte du bac numéro 1. “Un bateau transportant du blé est bloqué depuis samedi dans l’ascenseur. Nous tentons de trouver la solution la plus rapide et efficace pour relancer le trafic et libérer le bateau”, indique Sarah Pierre, porte-parole du SPW Mobilité et infrastructures, à nos confrères de la RTBF.

Il faudra désormais du temps pour que les travaux de réparation soient réalisés. L’opération nécessite en effet le déploiement d’une grue spéciale. Le temps que prendra la manœuvre est donc difficile à déterminer mais plusieurs jours d’interruption de la navigation sont évoqués.