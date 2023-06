Le PTB louviérois s’infiltre dans le Parc Boël pour… un pique-nique et réclame son ouverture au public : “c’est vraiment l’exemple à ne pas suivre”

L’ouverture du parc aux Louviérois, le PTB le réclame depuis plus de 20 ans. “En se rendant sur le site, on voulait montrer que le parc existe bel et bien, qu’il est bien entretenu et que le travail de marquage des arbres à abattre a déjà été fait. Il n’est pas du tout laissé à l’abandon et nous ne comprenons pas pourquoi la Ville ne fait pas tout ce qui est en son pouvoir pour l’ouvrir au public.”

”Un acte scandaleux”

Une action politique qui n’a pas plus du tout à Jacques Gobert sur le plan de la forme lorsque nous lui avons annoncé la nouvelle. “C’est un acte scandaleux, tout simplement”, s’est insurgé le bourgmestre. “On vit dans un état de droit et ce qu’a fait le PTB, c’est ni plus ni moins d’une violation de propriété privée. Car si la Région Wallonne est bien propriétaire de 49 %, la société Duferco l’est à 51 % et à ce jour, la Ville n’est pas encore propriétaire du parc. Il faut faire les choses dans l’ordre et la légalité et il n’est pas question de céder à ce chantage. En plus, ils montrent le mauvais exemple à d’autres qui voudraient braver les interdits de même que le service de sécurité du Parc…”

Et au bourgmestre de rappeler que “même lorsque l’acte de vente sera signé, ce qui devrait arriver d’ici la fin de l’année, le Parc Boël ne sera pas ouvert directement pour autant. Il est vrai que le marquage des arbres a été effectué et que nous avons obtenu le permis pour réhabiliter le site mais nous prendrons le temps et toutes les mesures nécessaires pour vérifier que le parc est complètement sécurisé. Il y a trente ans, dans le Parc de la Louve, un enfant est décédé à cause de la branche d’un arbre qui a cassé. Nous voulons à tout prix éviter qu’un autre drame du même genre ne se produise.”