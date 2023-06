Un artiste binchois expose ses œuvres à Monaco : “L’art, pour moi, c’est une véritable thérapie”

L'oeuvre de Michaël a pris la pose avec Gad Elmaleh (à moins que cela ne soit le contraire...) ©D.R.

C’est magnifique bien que cela ne lui ait pas encore rapporté d’argent. “Mon rêve serait de pouvoir vivre de mon art à 100 % même si je ne cherche pas forcément à gagner beaucoup d’argent. Je veux juste être heureux. Cette expo, c’est très bien mais rien n’est encore gagné. Pour que tout soit parfait, je voudrais pouvoir changer radicalement d’environnement et vivre à l’étranger. J’ai vraiment besoin d’un changement important.”

Suite à un burn-out

En proie à un gros burn-out en tant qu’employé communal un peu avant le covid qui l’emmènera loin dans la dépression, Michaël a aujourd’hui retrouvé des couleurs et ce grâce à l’art. “Ça a vraiment été très loin. J’ai fait plusieurs tentatives d’en finir avec la vie mais j’ai pu y reprendre goût grâce notamment à l’art. Bien que j’ai suivi une formation artistique, j’ai tout appris en autodidacte et j’apprends tous les jours de nouvelles choses. J’ai commencé en douceur, dans un but thérapeutique puis cela est devenu une révélation. Pouvoir vivre de son art, c’est très compliqué de nos jours mais je ferai face aux obstacles qui se dresseront devant moi.”

La spécialité de Michaël, ce sont des structures de forme animale. “Et prioritairement marines. En tout cas pour le moment. J’ai comme projet une statue de deux mètres de haut d’un hippocampe par exemple. Après, on verra si je continue ou pas dans les animaux. Ce qui est certain, c’est que l’art m’a sorti d’un sale pétrin. C’est devenu une véritable thérapie pour moi.”

En plus de ses sculptures, "Introspectus Créations" propose un tas d'autres services de plus petite envergure comme la réalisation de flyers, de tampons encreurs etc... Plus d'infos sur sa page Facebook.