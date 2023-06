Un nouveau char pour la Saint-Médard à Rouveroy

Pour l’occasion, la Fabrique d’église inaugurera un nouveau char. “L’ancien, acheté il y a 30 ans, déjà d’occasion, était devenu trop vétuste. On l’a réparé avec des bouts de ficelle pour qu’il tienne le plus longtemps possible mais là, c’était devenu trop dangereux de circuler avec. Ce sera aussi l’occasion pour les fidèles de pénétrer à nouveau dans l’église qui était fermée depuis deux ans pour des petits travaux. Des travaux de plus grande ampleur y sont programmés mais pas encore pour tout de suite.”

La messe du 11 juin prochain sera célébrée à la mémoire de ceux qui ont œuvré pour l’église de Rouveroy et ne sont plus là aujourd’hui à savoir l’abbé Maurice Chanoine (ancien curé), Jean Lecocq, Jean-Marie Dejonckheere, Etienne Quenon, Carine Tack-Lamerant, Firmin Segers et “tous les fabriciens qui ont œuvré depuis des siècles à l’entretien de notre église de Rouveroy”.