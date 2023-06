La Louvière : Après le bourgmestre, MR et Plus réagissent de façon virulente à la sortie du PTB dans le Parc Boël

”Pas responsable”

Ce mardi, c’est au tour des autres partis d’opposition de réagir par rapport à cette sortie médiatique pour le moins culottée. “C’est un coup médiatique ensoleillé mais pas très responsable”, s’est exprimé Xavier Papier pour le groupe Plus. “Ont-ils réfléchi aux conséquences si tous les Louviérois suivaient leur exemple ? Ça serait une catastrophe pour le parc qui n’y est pas préparé et qui n’est pas sécurisé. Alors, pourquoi eux s’offrent ce droit ? De plus, j’aime beaucoup qu’ils soulignent le coût de 6 millions pour l’achat du domaine par la Ville à Duferco alors que ces derniers l’avaient obtenu gratuitement. Mais… le PTB, comme le MR, a voté pour la proposition PS malgré nos alarmes au Conseil sur le prix exorbitant et les millions qui devront encore être injectés pour rénover et entretenir ce vaste domaine. Or, contrairement à certains rêves tant socialistes que Pétébistes, l’argent ne pousse pas sous les arbres du Parc Boel. Cette décision privera la Ville d’autres travaux ou de soulager les taxes. Et sachant cela, est-ce vraiment ce que les Louviérois auraient décidé ?”

Populisme

Le MR a également marqué son désaccord tant sur la forme que sur le fond employé par le PTB. “Le premier danger réside dans le populisme lui-même, qui tend à simplifier les enjeux complexes auxquels notre société est confrontée”, a expliqué le conseiller communal Olivier Destrebecq dans un communiqué. “Les partis populistes, tels que le PTB, offrent des solutions séduisantes, mais échappent souvent aux réalités économiques, politiques et sociales. Cet appauvrissement des débats peut conduire à des politiques inefficaces, prises davantage sur la base des émotions que sur la raison. Passer au-dessus des lois est devenu pour eux la norme !”