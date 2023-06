Pique-nique du PTB dans le Parc Boël à La Louvière : Duferco porte plainte pour violation de propriété privée

Ce dimanche, le PTB louviérois est entré par effraction dans le parc pour en revendiquer la propriété pour les Louviérois. “Le parc est actuellement occupé par une famille en charge de l’entretien de la propriété, famille choquée bien sûr par cette action. De plus en pénétrant par effraction ils ont pris des risques pour leur intégrité physique. Un acte illicite ne peut rester impuni, la Belgique et un état de droit, une plainte a donc été déposée auprès des services de police.”

Pour Duferco, “commettre un tel acte sous le couvert d’un parti politique est tout simplement scandaleux et irrespectueux des valeurs démocratiques. Au-delà d’inciter au délit, les intrus considèrent que les droits et obligations sont à géométrie variable, au bon vouloir des uns contre les autres.”

Pour mémoire, le groupe Duferco a repris la sidérurgie louviéroise en 1999 auprès de la société hollandaise Hoogovens lorsque l’activité était sous concordat judiciaire, au bord de la faillite. “Duferco a investi près de 3 millions d’euros dans la rénovation du château, qui était totalement insalubre lors de la reprise, et continue à investir chaque année dans son entretien et la gestion du parc. Duferco s’acquitte bien entendu également des taxes immobilières, tant pour le bâti industriel que pour le parc Boël, pour un total supérieur à 400.000 € par an. Enfin, Duferco aurait pu choisir une valorisation du parc Boël auprès d’un investisseur immobilier, les projets privés ciblant une élite économique ne manquant pas, mais a privilégié, conformément à ce qui fait son ADN, un dialogue avec la Ville et une vision collégiale de la reconversion du site. Duferco Wallonie poursuivra dans cette voie, celle du dialogue avec les instances et autorités respectueuses de toutes et de tous.”