Un serveur d‘un restaurant de La Louvière poursuivi pour viol. Il s’est excusé le lendemain

Enzo, jeune Italien, a quitté son pays pour travailler dans un restaurant italien de La Louvière. Le 15 novembre 2021, le jeune homme sympathise avec deux clientes attablées. Le courant passe tellement bien qu’il est invité à terminer la soirée chez l’une d’elles.

Le jeune homme s’y rend et boit quelques verres de Prosecco, en compagnie des deux filles. L’amie de son hôte décide de rentrer chez elle. Enzo se retrouve seul avec Nathalie. Ils ont une relation sexuelle.

Elle tentait de le repousser

Quelques heures plus tard, Nathalie dépose une plainte pour viol. “Elle lui avait dit non en début de soirée. Il l’a forcée à avoir une relation sexuelle. Tout au long du rapport, elle disait non et tentait de la repousser. Il s’est arrêté et s’est terminé dans son tee-shirt”, raconte Me Lebas, avocat de la plaignante. Il insiste : “elle n’a jamais donné son consentement ! ”

Le ministère public rejoint l’avocat, qualifiant le prévenu de narcissique “à l’ego grand comme une cathédrale”. Le substitut du procureur prétend que les SMS échangés avec l’autre fille, le lendemain, prouvent le viol. “Elle t’a dit non, pourquoi tu l’as fait ? ” Lui s’excuse… Il encourt une peine de quatre ans.

Il s’est arrêté

“Cette peine est totalement démesurée, c’est surréaliste”, s’emporte Me D’Agristina, pour la défense. “Mon client, qui n’a aucun judiciaire et qui a toujours travaillé depuis son arrivée en 2011, soutient qu’elle lui a donné son consentement. Quand elle lui a dit non, il s’est arrêté”.

L’avocate ajoute que le médecin légiste n’a relevé aucune lésion chez la plaignante. “Les lésions les plus graves ne sont pas forcément celles qui se voient”, répond Me Lebas.

Enfin, le prévenu s’est excusé. Pour ses accusateurs, c’est la preuve qu’il a fauté.

“S’il s’est excusé, c’est parce que c’est dans son éducation”, réplique Me D’Agristina, qui plaide l’acquittement.

Le jugement est attendu fin du mois.