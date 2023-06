Le trafic fluvial aux abords du Plan Incliné de Ronquières finalement interrompu pour 4 à 5 semaines

Un chantier d’envergure avait en effet lieu au niveau du bac numéro 2. Avant que la situation ne se débloque, il faudra donc attendre que l’entretien complet de ce bac soit terminé afin de permettre la navigation par celui-ci. À partir de ce moment-là, le premier bac à bateaux pourra alors commencer ses travaux de réparation et d’entretien, également prévus de longue date.

”Il est difficile de déterminer une date de reprise du trafic fluvial au niveau du Plan Incliné de Ronquières à ce stade”, indique Sarah Pierre, porte-parole du SPW Mobilité et infrastructures. “Notre volonté est de faire transiter le trafic vers le bac numéro 2. Les travaux d’aménagement de ce dernier sont terminés mais il faut encore régler le volet mécanique. Cela peut prendre plusieurs jours voire plusieurs semaines. Nous allons faire le nécessaire pour accélérer le plus possible les démarches afin de le mettre en service le plus tôt possible. Il faudra tout de même compter quatre à cinq semaines.”

Une fois le deuxième bac en service, les travaux de réparation et d’aménagement du premier bac pourront commencer. “Il faut savoir que des travaux d’aménagement majeurs étaient prévus de longues dates au niveau du premier ascenseur. Nous attendions que le second soit remis en service avant de les commencer. Nous aurons désormais ces travaux à réaliser en plus de la réparation liée à l’incident de ce week-end. Tout sera fait dans le même temps. Ces travaux d’envergure demandent évidemment une mise hors service du premier bac pendant un an ainsi que des moyens logistiques importants”, poursuit Sarah Pierre.

Concrètement, les étapes qui vont suivre commenceront par la libération du bateau bloqué dans le premier bac. S’en suivra la réouverture du trafic par le second. La rénovation du premier ascenseur, prévue de longue date, et celle liée à l’incident de ce week-end auront ensuite lieu simultanément ne provoquant ainsi pas de délais supplémentaires.

”Notre priorité est de libérer le bateau bloqué dans le bac 1. Nous devons déconstruire plusieurs gros éléments avant de pouvoir déconstruire la porte et libérer le bateau. Le camion-grue s’est rendu sur le site aujourd’hui et devrait donc intervenir dans le courant de la journée et demain. À l’heure actuelle, le bateau est toujours coincé. Nous avons tout de même pu descendre la voiture du batelier afin qu’il dispose à nouveau d’un moyen de locomotion”, conclut Sarah Pierre.