Le tribunal libère le jeune Louviérois, détenu depuis le 15 mai, sur les bancs

Lundi, il a comparu devant le tribunal sur opposition. Le jeune homme trouve que la peine prononcée est bien lourde, alors qu’il s’est expliqué à la police et qu’il n’avait jamais comparu devant la justice. Noah est âgé de 19 ans…

Noah avait dû s’expliquer devant un juge d’instruction. Il était accompagné de Me Lucas Rodriguez, son avocat. “Ma vision du dossier a changé au fil des rencontres et je le crois sincèrement quand il dit qu’il n’a pas frappé cette jeune femme”, dit-il.

Coups de barre de fer

L’affaire remonte au 26 juin 2020. Vers 5h00, la jeune femme, qui a perdu quinze kilos en quelques mois de vie commune avec le prévenu, appelle la police. Elle prétend avoir reçu un coup de barre de fer dans les jambes et que son compagnon lui a balancé une tasse de café chaud sur la tête. Noah ne conteste pas, mais il dit s’être défendu face à une furie.

En examinant le dossier, l’avocat remarque que de nombreux témoins décrivent la jeune fille, âgée de quinze ans, comme violente, voire bipolaire. “Une de ses amies déclare qu’elle pouvait être violente, menaçant Noah avec un couteau. Sa propre mère dit qu’elle est bipolaire, qu’elle peut partir en vrille en quelques secondes”. Noah ajoute que sa jeune compagne essayait souvent de le faire monter dans les tours.

Me Rodriguez plaide l’acquittement pur et simple et doute sur l’origine des coups. Il plaide la légitime défense et, à tout le moins, l’excuse de provocation.

Lèvres ensanglantées

Du côté du ministère public, on n’est plus aussi sévère avec Noah. “Je suis relativement d’accord avec la défense mais il faut m’expliquer pourquoi elle avait les lèvres ensanglantées comme ont pu le constater les policiers. Je reste perplexe sur la légitime défense. Selon sa maman, la jeune fille était sous l’emprise psychologique du prévenu, et qu’elle s’est présentée plusieurs fois chez elle avec des traces de coups”.

Toutefois, le substitut du procureur estime que la place de Noah n’est pas en prison. Là-dessus, tout le monde est d’accord, y compris le tribunal qui reçoit l’opposition sur les bancs et la déclare recevable. À l’heure d’écrire ces lignes, Noah ne dort plus à la prison de Mons.

Le jugement sera prononcé dans une dizaine de jours.