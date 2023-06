Les dinos débarquent à Binche !

Depuis ce mercredi, de drôle de bestioles sont apparues dans la prairie jouxtant le château de la Hutte à Binche. Des bestioles potentiellement dangereuses, en tout cas si l'être humain avait vécu il y a des millions d'années. Vélociraptors, diplodocus, brachiosaures et autres tricératops sont présents depuis ce mercredi en écailles et en... plastique à Binche. "Il ne s'agit pas d'un spectacle mais bien d'une exposition", nous explique Doriane, un des organisateurs de "La saga de Jurassic Expo" qui se tiendra jusqu'au dimanche 11 juin. "Il y a 45 dinosaures de toutes tailles exposés dont plusieurs articulés avec notamment un impressionnant T-Rex robotisé de 10 mètres de long et 5 de haut."