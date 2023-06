L'espace gaming 300 inauguré à Houdeng : "on veut notamment briser la fracture numérique entre les enfants et leurs parents"

En projet depuis trois ans, l'espace gaming des bibliothèques louviéroises est devenu une réalité ce mercredi. Calqué sur le principe déjà en place depuis plusieurs années à Charleroi au Quai 10, l'espace gaming "300" comporte quatre bornes de jeu qui seront mises à la disposition des jeunes ou moins jeunes. "On va leur proposer à la fois des jeux de grands mais aussi de petits studios", explique Alexandre Dorval, animateur de l'espace 300. "Le tout dans un but à la fois ludique et pédagogique mais aussi avec la volonté de briser la fracture numérique qui peut parfois s'installer chez des jeunes qui n'ont pas forcément accès à des consoles de jeux vidéo récentes. On veut aussi briser la fracture générationnelle entre les enfants et leurs parents qui, parfois, diabolisent encore le jeu vidéo."