Pierre Kaisin du Bouchon des Agaises reprend le Waressaix à Haulchin pour en faire le Troquet des Gilles

Peu avant le dernier Carnaval, le restaurateur estinnois Pierre Kaisin, déjà gérant du Bouchon des Agaises à Estines-au-Mont, a repris un des derniers cafés du petit village d’Haulchin, situé sur la place Waressaix. “On a fait un gros rafraîchissement à l’intérieur mais on a voulu préserver l’âme de l’établissement”, nous explique le chef. “L’idée est d’en faire un établissement où on peut boire un verre tranquillement mais aussi manger de façon correcte. J’y sers le midi un plat du jour différent chaque semaine et, le soir, une assiette de charcuterie.”