Tentative de meurtre à La Louvière : “il a tenté de m’étrangler à plusieurs reprises” déclare la plaignante

Les deux protagonistes de cette histoire se sont rencontrés au sein de l’hôpital Saint-Bernard en 2022, où ils étaient hospitalisés pour dépression. “Elle m’a rappelé un mois et demi après ma sortie. Elle est venue passer six mois chez moi. On a rompu, mais on a repris contact un mois plus tard. Elle était très mal, elle voulait mettre fin à ses jours”, raconte le prévenu.

Il explique la scène

Le samedi 22 octobre, Anne passe la nuit chez Frédéric. “Elle m’a demandé d’aller acheter de l’alcool, du vin blanc. Le dimanche, elle a consommé une autre bouteille, dès dix heures du matin”, poursuit le prévenu. “J’ai fait le bilan de notre relation. Cette consommation d’alcool ne me convenait pas. Je voulais bien l’aider, mais pas comme ça. Je lui ai annoncé ma décision de ne plus se voir et d’appeler son fils pour venir la chercher. Elle a refusé et elle est allée chercher un couteau dans la cuisine. Elle m’a menacé, je l’ai désarmée et j’ai jeté le couteau au sol, l’invitant à sortir. Comme elle refusait, je l’ai saisie par le pull pour la faire sortir”.

La dame a une version différente. “Je n’ai pas de problème d’alcool, mais de sommeil depuis le décès de mon mari”. Elle prétend ne pas avoir eu de relations sexuelles avec le prévenu. “Je suis allée chez lui, en tant qu’amie, en tout bien tout honneur, ignorant son passé”.

Une vidéo

Dehors, le fils, appelé par sa maman, filme la scène depuis le bas de l’immeuble. La vidéo a été diffusée à l’audience. On distingue, derrière les rideaux, l’ombre d’un homme et d’une femme qui semble se disputer. On entend des coups de klaxon aussi. “Il prenait mes poignets, il était violent. J’ai eu peur et j’ai pris un couteau. Il a réussi à retirer le couteau. Le prévenu m’a poussée dans le divan et a tenté de m’étrangler, à plusieurs reprises. Mon fils est intervenu à temps”, raconte Anne.

Le substitut du procureur constate que les deux versions sont totalement opposées. “La version du prévenu, qui dit s’être défendu, ne tient pas la route en raison du rapport du médecin légiste. Ce dernier a remarqué des traces dans le cou de madame, laquelle portait un pull en laine avec un gros col. Sur la vidéo, on le voit, couché sur madame. Le klaxon met fin à cette scène. Il se relève, elle aussi et a l’air de tituber” déclare la magistrate.

Narcissique

Le prévenu est décrit comme “narcissique” par le neuropsychiatre et il a des antécédents judiciaires spécifiques. Il a notamment été condamné, en 2019, pour des vols avec effraction, coups envers ses parents nés en 1924 et harcèlement. “Il avait déjà attrapé sa mère par le col, tenant la même version qu’aujourd’hui”, constate le substitut du procureur.

Concernant le harcèlement, le ministère public estime qu’il est établi par le nombre de SMS envoyés et d’appels, plus de 2000 chacun. “C’est une personnalité dangereuse qui ne tient pas compte des avertissements de la justice”. Une peine de cinq ans de prison ferme est réclamée.

Un acquittement demandé

Me Christophe Colin plaide l’acquittement de Frédéric. “Le film ? On ne sait pas quand le fils arrive. Au début ? À la fin ? Nous avons deux versions totalement différentes et celle de madame diffère quelque peu aujourd’hui”.

Pour l’avocat, il existe un doute sur la volonté de tuer. Le tribunal l’invite à plaider sur une requalification en coups et blessures. Là aussi l’acquittement est plaidé sur base de la légitime défense ou, à tout le moins, la provocation.

Les faits de harcèlement sont aussi contestés. “Il suffisait de bloquer son numéro pour avoir la paix. Ici, elle lui répondait”.

Le jugement sera prononcé le 21 juin.