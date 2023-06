La Louvière : “Des bulles et des religions”, une conférence organisée par… la Maison de la Laïcité

C’est ainsi que, trois à quatre fois par an, la Maison de la Laïcité organise de tels événements dans le cadre du projet de dialogue "J'y crois, j'y crois pas". “Le thème de la religion dans la BD est venu un peu par hasard car il se fait que le conférencier que nous avons invité, Nicolas Lesire, est à la fois membre de l’église catholique pastorale de La Louvière et… passionné de BD. Le but de ces rencontres n’est pas que tout le monde tombe d’accord à la fin de la séance mais bien d’ouvrir le dialogue, de faire en sorte que les gens échangent. Le tout avec un message de bienveillance et de tolérance. Quant au fait que ce sont des laïcs qui organisent ce genre de débat, il me semble que c’est tout à fait logique car le point de vue des laïcs, des agnostiques etc est tout aussi important que ceux qui ont des convictions religieuses.”

La conférence sur l’influence de la religion dans la BD se déroulera le 13 juin prochain à 19h à la bibliothèque d’Haine-Saint-Pierre. Inscription au préalable souhaitée sur le site de la Maison de la Laïcité ou au 064/84.99.74 ou encore via info@laicite-lalouviere.be.