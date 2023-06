Scène de coups à La Louvière : l’oncle change de version, le tribunal le convoque pour qu’il s’explique

Avant de statuer sur cette affaire, le tribunal a décidé, de manière prudente, d’auditionner l’auteur de ces lettres, à titre de témoin. Le tribunal a également décidé de réentendre l’oncle du prévenu, impliqué dans cette affaire. Les débats reprendront en septembre prochain.

Deux scènes

Le 14 octobre 2017, deux scènes ont éclaté à La Louvière. La première a eu lieu dans un magasin de nuit. La prévenue a croisé l’oncle de son compagnon et lui a fait une remarque. L’homme s’est fâché. Son compagnon est intervenu et le ton est monté.

Le couple est rentré chez lui, juste à côté du restaurant tenu par l’oncle. Ce dernier est arrivé en compagnie d’une nièce, laquelle ne portait pas vraiment le couple dans son cœur. Elle prétend avoir été violemment agressée par la prévenue, par ailleurs championne de karaté. Une manœuvre de strangulation est évoquée.

Le témoin, qui se trouvait à la fenêtre, à l’étage du restaurant, fait état de cette manœuvre de strangulation dans son premier témoignage à la police. Toutefois, le 30 juin 2021, il s’est rétracté dans des courriers envoyés au parquet.

Désir de vengeance

Il écrit que sa nièce était animée d’un désir de vengeance à l’égard de son cousin et de sa femme, et qu’il refuse de participer à une conspiration menée par une femme qui voue une haine obsessionnelle, et connue de tous, envers le couple. “Assagi par la maladie, je ne suis plus le compagnon de beuverie de ma nièce. Je ne veux pas participer à cette magouille”, a-t-il écrit.

Dans un second courrier, il précise que son audition a été naturellement dirigée à charge “à la demande de ma nièce”. Il ajoute que c’est la nièce qui a agressé physiquement la prévenue et que son compagnon n’a fait que les séparer.

Avant de rendre un jugement, le tribunal préfère que les deux frères soient réauditionnés. L’examen de cette affaire aura lieu le 26 septembre prochain