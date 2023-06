Un village de foodtrucks s'installe tout l'été à Strépy-Bracquegnies

Ouvert entre 11 et 18h, le village de foodtrucks rassemblera toutes les semaines cinq à six établissements différents le tout dans un cadre bucolique le long du canal. Le 18 juin, l'Aperocena Italian Food Truck est ses antipasti, ses piadines, ses verrines, sera de la partie de même que Greek Food avec sa nourriture grecque savoureuse. Le Fresh Cooking et ses wraps chauds mettant en valeur la cuisine du monde raviront les papilles. Pour boire un coup, les vins du terroir de Kikkiliwatch seront aussi présents de même que les bières et cocktails de Move and Drink. Pour le dessert, vous pourrez compter sur les gaufres et les glaces en bâtonnets du foodtruck Toret seront présents tous les dimanches.

D'un dimanche à un autre, les foodtrucks varieront de manière à contenter tout le monde. Familiy Food (burgers), La Mer du Sud (fish&chips), les Crêpes Sandrinette, Nafi Thaï, le Camion à pois (burgers) se relaieront ainsi tout l'été pour le plus grand plaisir des gourmets.

Tout le programme sur le site de la Ville de La Louvière.