La rose du prince Wauthier De Ligne inaugurée au Roeulx ce jeudi

La Ville du Roeulx était donc au programme pour la 15e International Heritage Rose Conference ce jeudi. Pour l’occasion, de nombreuses visites dont celle de la roseraie étaient au programme avant de faire place au baptême de la rose du prince Wauthier De Ligne. “Le prince Wauthier De Ligne a œuvré dans le domaine de la rose. Il en était d’ailleurs un acteur important. S’il est mis à l’honneur ici, au Roeulx, c’est parce qu’il s’y plaisait bien”, indique Damien Sauvage, échevin au Roeulx. “Si cet événement avait lieu ce jeudi, c’est parce que la fédération mondiale de la rose se réunit une fois par an à cette date. Pour cette année, la Ville du Roeulx était choisie et succédait donc à l’Australie.”

Pour l’occasion, les visiteurs venus du monde entier ont pu découvrir ce qu’il se faisait de mieux chez-nous. “Il était important pour nous de faire découvrir le fleuron de notre région. Les visiteurs étaient donc répartis en deux groupes dont l’un visitait l’ascenseur à bateaux de Strepy-Thieu et l’autre visitait la roseraie avant d’inverser les rôles”, poursuit Damien Sauvage.

Tout au long du week-end, des visites guidées auront lieu dans la roseraie afin de partager l’amour de la Ville pour ses roses et autres plantes qui fleurissent un peu partout dans la ville. “Avant de choisir une plante, nous identifions toute une série de facteurs comme la sécheresse par exemple. Notre but en proposant des visites du site de la roseraie est de transmettre le savoir-faire aux citoyens afin qu’ils puissent le mettre en œuvre chez-eux. Le nom et les fiches techniques de toutes les plantes y sont présentes laissant le loisir à tout le monde de découvrir la biodiversité. En tant qu’échevin, je milite spécialement pour donner la main verte aux citoyens et les inciter à eux aussi, embellir leur cadre de vie”, conclut Damien Sauvage.

Un embellissement du cadre de vie des citoyens qui a abouti sur l’obtention du label trois fleurs par la Ville.