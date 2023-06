”DRH”, le troisième court-métrage de l’asbl binchoise Wall Citta est en cours de tournage

Cette fiction durera plus ou moins 30 minutes et sera tournée en partie dans le Hainaut par et avec des artistes locaux. “De plus en plus le monde du travail nous pousse dans nos retranchements, nous pousse à nous dépasser”, explique Christophe Van Ingh, réalisateur. “Jusqu’au jour où notre motivation s’efface au profit du stress subi au quotidien, par manque de prise de recul. Productivité, réduction des coûts sont les maîtres mots de notre modèle économique pour un meilleur rendement financier. La gestion d’entreprise en bon père de famille n’est plus d’actualité. Elle a fait place à des investisseurs boursiers peu scrupuleux Un sujet très sensible qui me tient spécialement à cœur.”

En 2017, l’asbl avait réalisé un premier moyen-métrage “Gang of Vespa” qui avait rassemblé de nombreux acteurs amateurs, tous passionnés de cinéma. Christophe Van Ingh avait ensuite réalisé le court-métrage IT Phone lors d’ateliers réalisés au Caméra Club de Binche. DRH, dont le tournage est en cours, sera donc la troisième réalisation du collectif.

L’asbl est en outre en recherche de sponsors pour la réalisation de son film. Intéressé ? N’hésitez pas à les contacter sur wallcitta@gmail.com.