Un business event à Binche pour (re) dynamiser le commerce

Depuis quelques mois, une étude menée par un bureau indépendant a été menée, à la demande de la Ville de Binche, pour analyser l’état du commerce dans la Cité du Gille. Ce vendredi soir, à l’occasion du premier business event “L’idée est de fournir un outil à la Ville qu’elle pourra utiliser pour développer son offre commerciale mais aussi son commerce actuel”, nous a confié Pauline Bernier du bureau de consulting Up City. “On a identifié quels secteurs aller chercher en priorité, comment développer ces secteurs, le nombre de mètres carrés nécessaires et quelles cellules pouvaient leur convenir. L’analyse a démontré qu’il manquait encore potentiellement 2 000 m² en alimentation, pas forcément en une seule surface commerciale, 700 m² en équipement de la personne (vêtements, chaussures…), 800 m² en commerces de loisirs ou encore 300 m² en commerce de détail.”