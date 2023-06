Un troc truck pour la 18e édition du "Week-end au bord de l'eau" à Strépy-Bracquegnies

C’est un stand rempli de différents articles, tels que des vêtements, des jouets, des livres, des outils et bien d’autres choses encore. Les personnes intéressées peuvent apporter des objets dont elles n’ont plus besoin et les échanger contre d’autres objets disponibles dans le stand. "La règle de base est simple : vous pouvez apporter un objet et repartir avec un autre objet qui a une valeur similaire à vos yeux. Par exemple, si vous apportez une chemise, vous pouvez échanger cette chemise contre un livre ou un jeu de société qui vous intéresse. Les échanges se font sans argent. Pour se connecter, échanger et valoriser leurs ressources, tout en réduisant le gaspillage et en encourageant une consommation plus responsable."

Alors, préparez-vous à embarquer à bord du «TROC-TRUCK» et à rejoindre cette expérience unique d’échanges non marchands et d’économie citoyenne. "Ensemble, nous pouvons construire un avenir plus solidaire et équilibré !"

Rendez-vous les Samedi 1er et dimanche 2 juillet sous le pont de la N55 et ce de 11h00 à 19h00.